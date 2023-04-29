Абаскаль объяснил замену Промеса

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции после матча Премьер-лиги против «Ростова» объяснил своё решение о замене форварда Квинси Промеса. Нидерландец был заменён ближе к завершению второго тайма.

«Нужно понимать, что Промес только недавно восстановился после травмы. Мы не могли рисковать его здоровьем. Квинси – важный игрок. Он поймёт, зачем эта замена», - сказал Абаскаль журналистам.

Отметим, что Промес ушёл с поля при счёте 0:1. «Спартак» в добавленное время смог отыграться, и игра завершилась вничью – 1:1.

Следующий матч «Спартак» проведёт 7 мая – против «Зенита» на выезде.