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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» выиграл только один из 10 последних матчей РПЛ против «Ростова»

29 Апреля 2023 • 22:00 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России – 1:1. Если взять 10 последних матчей между командами в Премьер-лиге, то только в одном из них сильнее оказались «красно-белые». Эта победа пришлась на апрель 2021 года, когда москвичи победили на выезде со счётом 3:2.

В остальных девяти играх в рамках этого отрезка «Ростов» шесть раз обыгрывал «Спартак» в чемпионате. Ещё три матча между командами завершились вничью.

«Ростов» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице, а «Спартак» - третье. Команды разделяет всего лишь один зачётный балл.

«Спартак» уже пять лет не может обыграть «Ростов» в РПЛ дома

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов
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