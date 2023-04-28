Романцев: «Соскучился по гулу трибун, хоть бери с собой магнитофон и записывай»

Председатель Комитета ветеранов «Спартака» Олег Романцев признался, что первого мая на ретро-матче между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» в первую очередь хочет увидеть большое количество болельщиков на трибунах.

«Честно признаться, сильно по ним соскучился. Соскучился по гулу трибун. Хоть бери с собой магнитофон и записывай! Я же всю жизнь провёл рядом с болельщиками. Они всегда были нашим двенадцатым игроком. И это не просто громкие слова. В сложнейших игровых ситуациях, когда, казалось, что нет никаких сил и эмоций, они заряжали команду такой мощной энергетикой, что эти силы и эмоции снова откуда-то появлялись», - приводит слова Романцева пресс-служба «красно-белых» на официальном сайте клуба.

Специалист заявил, что костяк спартаковской команды в матче составят футболисты, блиставшие в 1990-х и начале 2000-х годов.

За два дня до этого, 29 апреля, главная команда столичного «Спартака» проведёт важный домашний поединок против «Ростова». Спартаковцы в данный момент занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, ростовчане, имея на один балл больше, располагаются одной строчкой выше. Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка в 19:30.