Прудников – о «Спартаке» в игре с «Ростовом»: «Главное, чтобы сзади был «ноль», а там уж мяч-то забьют»

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников рассказал, за счёт чего «красно-белые» сегодня смогут одержать победу над «Ростовом» в Москве.

Специалист заявил, что, хоть и нельзя однозначно предсказать возможное поведение команды в игре с «жёлто-синими», одно утверждать можно точно – спартаковцам необходимо проявлять спокойствие во время предстоящего матча.

«Вообще, главное, чтобы сзади был «ноль», а там уж мяч-то забьют, момент будет. Исполнители у «Спартака» есть. Просто в последнее время команда как-то авантюрно играет», - приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Игра между московским и ростовским коллективами состоится сегодня, 29 апреля. Начало в 19:30.