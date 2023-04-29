Хаджи: «Если судя не будет давать пенальти на Комличенко, то у «Спартака» всё будет в порядке»

В центральном матче двадцать пятого тура российского чемпионата между собой сразятся московский «Спартак» и «Ростов». Администратор московского клуба Александр Хаджи надеется на корректное судейство, он встревожен статистикой, которая показывает - «Ростов» много чаще других клубов получает право на исполнение одиннадцатиметровых ударов, собственно, в этом сезоне клуб уже установил новый рекорд чемпионата России.

- Предполагаю, что дома «Спартак» должен победить. Если судья не будет давать необоснованные пенальти на Комличенко, то всё должно быть в порядке. Стоит посчитать, сколько очков из-за этих неоправданных одиннадцатиметровых набрал «Ростов», - цитирует Хаджи Rusfootball.info.

Матч состоится уже сегодня, 29 апреля.