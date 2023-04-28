Мостовой: «В матче «Спартака» и «Ростова» основной вопрос — на чьей стороне будет судья»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Ростов».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече важную роль будет играть судейство, поскольку сейчас «Спартак» и «Ростов» — две самые обсуждаемые команды лиги в плане работы арбитров.

«По силе команды равные, у каждой есть свои плюсы и минусы. Но акцент будет сделан на действиях судей. Очень часто в последнее время судейские ошибки становятся определяющими», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится завтра, 29 апреля. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.