Генич: «Ростов» показывает, что порядок бьёт класс»

Известный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ «Спартак» - «Ростов».

«Если с «Ростовом» «Спартак» будет играть в обороне, как с «Краснодаром», то никакой отправной точки не будет. «Ростов» показывает, что порядок бьет класс. У них очень хорошая физическая готовность», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

После 24 туров «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков. «Спартак» идет на третьей строчке, отставая от «желто-синих» на один балл.

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 29 апреля и начнется в 19:30 по мск.