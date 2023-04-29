Игрок «Ростова» травмировался в матче со «Спартаком»

В субботу вечером в чемпионате России играют «Спартак» и «Ростов». Уже на 17-й минуте Валерию Карпину пришлось делать перестановку в составе своей команды. Кирилл Щетинин получил травму головы и не смог продолжить игру. В срочном порядке на замену вышел другой полузащитник – Даниил Уткин.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Спартаком» и «Ростовом» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что к очной игре «Ростов» и «Спартак» подошли, занимая соответственно второе и третье места в турнирной таблице Премьер-лиги России.