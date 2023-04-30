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«Ростов» изложил претензии к судейству

30 Апреля 2023 • 00:47 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Пресс-служба «Ростова» опубликовала видеофрагмент матча против «Спартака» (ничья 1:1). На нём клуб предлагает обратить внимание на два грубых стыка, где футболисты московской команды жёстко встречают ростовчан. Речь идёт о моментах на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

«Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всём. А ещё вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Карпина», - говорится в сообщении «Ростова».

«А ещё давайте вспомним, когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время?» - вопрошают ростовчане, излагая свои претензии.

Напомним, что после финального свистка Валерий Карпин стал спорить с Кириллом Левниковым. Главный арбитр показал тренеру «Ростова» карточку красного цвета. Теперь Карпин должен пропустить матч против «Факела» 6 мая.

Игрок «Ростова» экстренно госпитализирован после матча со «Спартаком»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин
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