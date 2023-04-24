Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче ЦСКА - «Локомотив» и победу «Ростова» над «Уралом».

«ЦСКА упустил победу. «Армейцам» нужно быть хладнокровнее в реализации. Игра-то получалась. Я до игры прогнозировал ничью, но после гола Заболотного, травмы Пиняева и такой игры от ЦСКА я уже не верил в ничью. Все было на руку ЦСКА. Моментов было много. Но «Локомотив», стоит отметить, опасно выбегает в контратаки.

«Ростов» игру особенную не показывает. Кукуяна нужно дисквалифицировать после игры «Урал» - «Ростов». Он тащил «Ростов» и отменял чистые голы в их ворота. Чистейшие голы отменили. «Ростов» тянут, не знаю, зачем делать это так открыто. Но «Ростов» набирает очки. Но в борьбе за второе место ещё ничего не ясно: нет фаворита среди «Ростова», ЦСКА и «Спартака», - сказал Мостовой.