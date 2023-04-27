Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на 25-й тур РПЛ.

- «Ахмат» примет ЦСКА, который соседствует с ним в таблице. Какие ожидания от этой игры?

- «Ахмат» мне очень нравится в последнее время. Ребята там бегут вперед с мячом, а не поперек поля, и создают опасные моменты. Поэтому они и находятся так высоко в таблице. Они правильно играют в футбол. Все время напрягают оборону соперника. А это опасно. Прострелы и навесы часто заканчиваются плачевно для оппонента. Так что грозненцы на правильном пути. Что касается ЦСКА, оборона у команды приличная, поэтому я думаю, что гости не пропустят мячей и один забьют. Счет будет 1:0.

- «Динамо» встретится с «Факелом». У москвичей могут возникнуть сложности?

- У них много проблем. Мне не нравится, как они играют в обороне. Ребята действуют разрозненно и с большими ошибками. Они не умеют отнимать мяч внизу, хотя вверху более-менее борются. Думаю, с «Факелом» игра будет серьезная. Он старается удержаться в РПЛ. Ребята там бегут. Они поняли, что нужно бежать. Футбол – это бег и хорошая физподготовка, а потом все остальное. У «Динамо» есть, кто может забить, но думаю, воронежцы не пропустят. Ставлю на 0:0.

- «Спартак» примет «Ростов». Можно сказать, что судьба серебряных медалей решится в этом противостоянии?

- Да. Хоть «Ростов» и выиграл последний матч, но ошибки в обороне тоже есть. «Спартак» этим воспользуется. У «красно-белых» очень интересные ребята. Они тоже побежали вперед. Тем более Промес уже вышел после травмы. Очень опасный футболист. Я думаю, хозяева выиграют и тем самым помогут ЦСКА, который тоже претендует на второе место в таблице.

- В матче «Крылья Советов» - «Зенит» питерцы могут потерять очки?

- Вряд ли. Они превосходят все остальные команды. А «Крылья Советов» - на голову. Тем более самарцы подувяли. Не верят в себя. Много матчей они завалили. Поэтому уверен, что питерцы выиграют.

- Во встрече «Краснодар» - «Урал» какой результат наиболее вероятен?

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- «Краснодар» проиграл последний матч «Спартаку» с хорошим счетом 3:4, но учитывая, что «быки» играют дома, уверен, что они победят. Команда неплохая, беговая. Техника у нее хорошая. Они много забивают сейчас.

- В игре «Оренбург» - «Пари НН» есть интрига?

- Нижегородцев принял Юран, и я на него надеюсь. Он мне нравится как тренер: строгий, правильно реагирует на все футбольные перипетии. Я хочу ему пожелать победы в этом матче. Уверен, что «Пари НН» под его руководством выйдет из опасной зоны. А что касается «Оренбурга», не думаю, что искусственное поле дает ему какое-то преимущество. К нему быстро привыкаешь.

- «Сочи» примет «Торпедо». Какие шансы у москвичей набрать очки?

- «Сочи» - неплохая команда, но пока ей не везет. Но все равно я бы отдал ей предпочтение в этом противостоянии. «Торпедо» слабовато. Что сделаешь с такими ребятами? Им нужно года два играть, чтобы приобрести уверенность, технику. Это очень сложно. Шансов у них очень мало.

- В матче «Локомотив» - «Химки» сюрпризов не ждете?

- Талалаев – хороший тренер. Мне он очень нравится. Грамотно соображает, по футбольному. Игра будет для него сложная. Тяжело будет бороться с атакующими футболистами «железнодорожников». Тем более играть будет Пиняев. Он хорошо разыгрывает мяч. Будет все время навешивать на Дзюбу, с которым надо играть на опережение. Думаю, матч закончится со счетом 0:0.

Елена Григорьевская