Балахнин считает, что игра «Спартака» и «Ростова» не выявит обладателя серебра РПЛ

Российский тренер и эксперт Сергей Балахнин считает, что завтрашний матч 25 тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» вряд ли определит команду, которая в итоге займет второе место в Премьер-лиге по итогам сезона. Ведь впереди у обоих будет еще пять туров.

«Это не последняя игра, которая решит судьбу серебра в чемпионате России. Так как впереди у каждой команды будет еще пять игр и в них будут серьёзные соперники. «Спартак» и «Ростов» еще обязательно потеряют очки», - заявил Балахнин «Газете.Ру».

Ранее эксперт заявил, что не видит в завтрашнем матче однозначного фаворита.

Напомним, «Спартак» отстает в турнирной таблице РПЛ от «Ростова» лишь на один балл. У доначан их 49, а у «красно-белых» - 48.