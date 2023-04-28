Кавазашвили: «Промес сделает всё, чтобы «Спартак» вновь начал побеждать»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о предстоящей игре 25-го тура РПЛ, в котором «Спартак» встретится с «Ростовом».

Ветеран не смог назвать фаворита этого матча, при этом отметив, что нападающий «красно-белых» Квинси Промес сделает всё для того, чтобы «Спартак» снова начал побеждать.

«Давайте посмотрим, как сложится эта игра. Сейчас для Карпина каждый матч будет принципиальным, так как его команда претендует на призовые места, вот и всё.

Промес? Его возвращение поможет команде»», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится завтра, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.