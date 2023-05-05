Аленичев: Арбитру не стоило удалять Карпина

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об удалении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча с «красно-белыми».

«Я видел реакцию Валеры, но на месте Кирилла Левникова я закрыл бы на это глаза. Думаю, что Кирилл поступил чересчур жестко. Надо было просто послушать и разойтись. На мой взгляд, можно было потушить огонь», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, после финального свистка в матче «Спартака» с «Ростовом» (1:1) Карпин подошел к главному арбитру и активно начал предъявлять претензии, но спустя несколько секунд получил красную карточку.