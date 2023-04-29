«Спартак» и «Ростов» выдали нулевой первый тайм

В субботу вечером проходит главный матч 25-го тура Премьер-лиги России – «Спартак» против «Ростова». После первого тайма на табло «Открытие Арены» горят нули. Команды в первые 45 минут показали достаточно осторожный футбол с минимумом опасных моментов около ворот.

Отметим, что «Ростов» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» - на третьей. Команды разделяет всего лишь один зачётный балл.

Следить за вторым таймом в матче Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.