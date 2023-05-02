Генич принёс извинения Журавелю

Футбольный комментатор Константин Генич извинился перед коллегой по цеху Тимуром Журавелем.

После матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1) у Генича произошёл конфликт с командой Валерия Карпина, в ходе которого случился инцидент и с Журавелем. Первый написал в своем телеграм-канале «иди лесом» в адрес Журавеля. Ранее Генич уже высказался по поводу реакции на пост «Ростова».

«За что мне искренне стыдно – это за историю с Тимуром Журавелем. Перед ним лично, я извиняюсь и приношу искренние извинения. К коллегам так нельзя, а футбольному клубу «Ростов» – удачи», — сказал Генич в видео, опубликованном в телеграм-канале «Коммент.Генич».