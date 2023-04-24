Мартинс отреагировал на победу «Спартака» в двух словах

Полузащитник столичного «Спартака» Кристофер Мартинс в двух словах отреагировал на победу своего клуба над «Краснодаром». Матч получился эффектным и богатым на события, практически две трети игры «красно-белые» уступали как по игре, так и по счёту.

«Я счастлив», - кратко описал Мартинс чувства от игры в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что матч завершился со счётом 4:3. Решающим голом в ворота «Краснодара» стал гол Квинси Промеса, который несколько недель лечился от травмы. Дублем отличился Александр Соболев, ещё один гол – на счету Антона Зиньковского.

Идущий на третьем месте в РПЛ «Спартак» в следующем туре чемпионата России сыграет с конкурентом из первой тройки – «Ростовом».