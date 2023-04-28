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Мор: «Когда пошла черед травм, Абаскаль старался выйти из этой ситуации»

28 Апреля 2023 • 01:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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29.04 19:30

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о нынешней ситуации, с которой приходится разбираться главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

По словам специалиста, когда все игроки спартаковского коллектива были в распоряжении испанского специалиста, экспертам было проще и понятнее делать прогнозы на поединки с участием «Спартака».

«Когда пошла черед травм, Абаскаль старался выйти из этой ситуации, что-то придумывая. И сейчас непонятно, чего ждать от «Спартака», - цитирует Мора «РБ Спорт».

Главными «болевыми точками» «красно-белых» Мор назвал сложности в замене Руслана Литвинова, Наиля Умярова и Романа Зобнина.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва травмы Эдуард Мор Гильермо Абаскаль
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