Мор: «Когда пошла черед травм, Абаскаль старался выйти из этой ситуации»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о нынешней ситуации, с которой приходится разбираться главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

По словам специалиста, когда все игроки спартаковского коллектива были в распоряжении испанского специалиста, экспертам было проще и понятнее делать прогнозы на поединки с участием «Спартака».

«Когда пошла черед травм, Абаскаль старался выйти из этой ситуации, что-то придумывая. И сейчас непонятно, чего ждать от «Спартака», - цитирует Мора «РБ Спорт».

Главными «болевыми точками» «красно-белых» Мор назвал сложности в замене Руслана Литвинова, Наиля Умярова и Романа Зобнина.