Генич высказался о конфликте с «Ростовом»: «Я был не прав, когда пожелал «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о конфликтной ситуации с «Ростовом».

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ «Спартак» - «Ростов», комментатор назвал один из спорных эпизодов игровым моментом, а ростовский клуб после этого выложил пост в своем телеграм-канале, уколов Генича подаренным бомбером от «красно-белых». Журналист отметил, что не отказывается от своих слов по поводу эпизода в минувшей игре и не понимает, при чем тут бомбер.

«Что я сделал не так? Я признаю, наверное, слишком много эмоций я вложил в реакцию на пост «Ростова». За это мне не стыдно, но неудобно, вот такой я человек. Я достаточно быстро вспыхиваю. Может быть, я был не прав, когда пожелал «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах — нет, не желаю. Будете в тройке — порадуюсь за вас, нет — значит, не заслужили, поэтому желаю удачи в следующих матчах», — заявил Генич в видео, опубликованном в телеграм-канале «Коммент.Генич».