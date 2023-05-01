Салихова: Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказалась о том, что «Ростов» остался недоволен судейством со стороны «Ростова» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

Девушка отметила, что форвард столичного клуба Александр Соболев может торжественно передать титул дельфина нападающему команды с берегов Дона Николаю Комличенко.

«Сколько раз игрок «Ростова» пытался заплести свои руки, ноги, хвост, да и любую часть тела, чтобы растянуться в штрафной? Редкий игрок, у которого падение получается более эффектным, чем игра», - приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Напомним, что «Ростов» в нынешнем чемпионате установил рекорд по заработанным пенальти за один сезон.