Гладилин рассказал, у кого больше шансов на победу в матче «Спартак» - «Ростов»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче 25-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и «Ростовом».

«По силам команды равны. Но у «Спартака» шансы выше после победы над «Краснодаром». У них выше спортивная мотивация, лидеры вернулись в строй. «Ростов» устроит и ничейный результат, они будут играть аккуратно», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая идущих на третьем месте «красно-белых» на один балл.

Матч «Спартак» - «Ростов» пройдет 29 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.