Сёмин назвал самого яркого игрока РПЛ

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о лучших футболистах РПЛ.

«Зенит» качественнее остальных укомплектовал обойму легионеров. Каждый их иностранец делает разницу на поле. Малком — ярчайший игрок РПЛ. С ним по мастерству может сравниться разве что Квинси Промес из «Спартака», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Малком принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 21 гол и сделал 9 ассистов. На счету Промеса 22 мяча и 9 результативных передач в 31 игре за «Спартак».

После 24 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 58 очков. «Красно-белые» идут на третьей строчке, имея в копилке 48 баллов.