В летнее трансферное окно состав «Спартака» наверняка изменится. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», с высокой долей вероятности из московского клуба уйдёт полузащитник Виктор Мозес. По нашим данным, интерес к 32-летнему нигерийцу проявляют клубы из Турции и Англии.

Виктор Мозес оказался в «Спартаке» в октябре 2020 года. С тех пор полузащитник провёл за «красно-белых» 60 матчей, в которых забил девять голов.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 29 апреля – против «Ростова» на своём поле.