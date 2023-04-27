Шикунов — о матче «Спартак» - «Ростов»: «Нас ждёт потрясающая игра»

Футбольный функционер Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом».

«Это две мои любимые команды, поэтому буду смотреть матч между ними и получать удовольствие. Я отдал много лет одному и второму клубу. Думаю, нас ждет потрясающий матч. На бумаге — фаворит «Спартак», но по игре посмотрим», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что плюс «Спартака» заключается в домашнем поле и хорошей скамейке, но у «Ростова» есть хорошо выстроенная игра.

Матч «Спартак» - «Ростов» состоится 29 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.