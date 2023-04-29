Бывший игрок «Спартака» и «Ростова» Ивелин Попов в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и ростовчанами.

«Обе команды в этом сезоне играют в хороший футбол. Эта игра действительно важна с точки зрения борьбы за медали. Хочется увидеть красивый футбол, думаю, мои ожидания оправдаются. Мои симпатии? Хочу пожелать победы той команде, которая покажет красивый футбол. Главное, чтобы судья в этом матче был самым незаметным на поле человеком, ха-ха», — сказал Попов.

Матч 25-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Ростов» состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.