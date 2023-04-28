Заварзин оставил прогноз на матч «Спартака» и «Ростова»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин оставил прогноз на матч «красно-белых» против «Ростова» в 25-м туре РПЛ.

«В этом матче будет бойня, разыграется серебро чемпионата, хотя вполне вероятно, что может быть ничья. В любом случае, матч будет интересным», — заявил экс-функционер столичного клуба, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, уровень футболистов «Спартака» выше, чем у соперника, отметив, что подопечные Валерия Карпина могут вытащить матч, если «побегут с шашками наголо».

Напомним, что встреча «Спартака» и «Ростова» пройдёт завтра, 29 апреля. «Жёлто-синие» находятся на втором месте, опережая московский коллектив на одно очко за шесть туров до конца чемпионата.