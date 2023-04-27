Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в списке кандидатов на усиление атакующей линии московского «Спартака» в данный момент находятся исключительно латиноамериканцы.

В настоящее время нападающими «красно-белой» команды являются россияне Александр Соболев и Павел Мелёшин, сенегалец Кейта Бальде и ямаец Шамар Николсон.

«Красно-белые» за 24 проведённых поединка сумели набрать 48 очков, что позволяет им входить в тройку лучших команд чемпионата России. Московский коллектив отстаёт от идущего вторым «Ростова» на один балл, их очная встреча состоится уже в ближайшую субботу, 29 апреля. Начало матча в 19:30.