Кузьмичёв не считает, что Промес сильнее Азмуна и Вагнера Лава

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о лучших бомбардирах за всю историю РПЛ среди легионеров.

«Промес, Азмун и Вагнер Лав — нападающие, но они все разные. Я бы не стал говорить, что Квинси сильнее Азмуна и Вагнера. Я бы не выделил Промеса из этой тройки, но они все где-то рядом», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний Промес принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил 22 мяча и сделал девять ассистов.

Отметим, что если брать все сезоны чемпионата России, то Промес забил в них 85 голов, столько же на счету Азмуна и Вагнера Лава. Следующий мяч сделает спартаковского нападающего лучшим бомбардиром лиги среди легионеров.