Безмедальные: Какое место займёт «Спартак» в чемпионате России

Чемпионат России постепенно выходит на финишную прямую. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило присмотреться к «Спартаку» и оценить ближайшие перспективы команды. Какое же место займут «красно-белые» по итогам сезона Премьер-лиги? Попробуем сделать прогноз.

«Спартак» не будет чемпионом

В этом сезоне «Спартак» не станет чемпионом России. Ещё тот «мощный» прогноз, но для начала проговорим этот момент, ведь перед стартом второй части сезона казалось, что команда Гильермо Абаскаля имеет шансы навязать борьбу «Зениту». Судя по зимнему интервью Георгия Джикии в «Коммент.Шоу», о борьбе за чемпионство думали и футболисты команды, хотя вслух такие задачи не озвучивалась. Впрочем, достаточно быстро стало понятно, что «Спартака» в гонке за титул не будет (да и гонки как таковой, вероятно, не будет вообще). «Красно-белые» весной сразу же принялись терять очки. Да, где-то не везло с судейскими решениями, но хватало (и хватает) и других проблем – проходной двор в обороне, травмы лидеров и серьёзная зависимость от них, кадровый дефицит, неуверенная игра воспитанников… Нынешний «Спартак» всё-таки скорее слаб, чем силён. Разумеется, с учётом высоких амбиций.

Турнирное положение

На первое место «Спартак» не смотрит. Что касается диапазона мест, которые команда Абаскаля может занять объективно, а не математически, то он достаточно широк. От второго «Ростова» «красно-белые» отстают всего лишь на один зачётный балл. Шестое «Динамо» спартаковцы опережают на девять очков… В общем, самое время посмотреть на турнирную таблицу.

М Команда И В Н П РМ О 1 Зенит 24 18 4 2 60:12 58 2 Ростов 24 14 7 3 43:31 49 3 Спартак 24 14 6 4 54:31 48 4 ЦСКА 24 13 6 5 43:22 45 5 Ахмат 24 12 4 8 35:30 40 6 Динамо 24 11 6 7 43:33 39 7 Краснодар 24 11 5 8 52:40 38 8 Оренбург 24 11 3 10 47:48 36

Впереди шесть туров, то есть каждая из команд может набрать 18 очков. При этом все 16 команд по 18 очков набрать не могут, кто-то всегда теряет очки – даже двоечники по математике это понимают. Словом, слишком уж низко, к экватору, «Спартак» улететь не должен.

Календарь

Таблицу оценили, теперь давайте обратим внимание на календарь. Посмотрим, с кем до конца чемпионата сыграет «Спартак» и другие команды из этой зоны турнирки. Буквой Д будем обозначать домашние матчи, буквой Г – гостевые.

Тур Ростов Спартак ЦСКА Ахмат Динамо Краснодар 25 Спартак (г) Ростов (д) Ахмат (г) ЦСКА (д) Факел (д) Урал (д) 26 Факел (д) Зенит (г) Оренбург (д) Торпедо (г) Химки (г) Крылья (д) 27 Сочи (г) Химки (г) Торпедо (д) Динамо (г) Ахмат (д) Зенит (г) 28 Краснодар (г) ЦСКА (д) Спартак (г) Химки (д) Торпедо (г) Ростов (д) 29 Ахмат (д) Пари НН (д) Краснодар (г) Ростов (г) Локомотив (д) ЦСКА (д) 30 ЦСКА (г) Крылья (г) Ростов (д) Краснодар (д) Оренбург (г) Ахмат (г)

Как видим, календарь у «Спартака» весьма непростой. Матчи против «Ростова» и ЦСКА – конкурентов в борьбе за медали – хоть и домашние, но в них команду Гильермо Абаскаля вряд ли можно считать фаворитом. «Ростов» Карпина лучше организован, а ЦСКА Федотова в последнее время удалось набрать хорошую форму. Также «красно-белым» предстоит поездка в гости к «Зениту» - там на очки рассчитывать объективно сложно. Да и игры против команд, которые бьются за выживание, в конце сезона часто бывают коварными.

Какое место займёт «Спартак»

А теперь давайте включать прогнозиста. Итоговая таблица, в которой «Спартак» располагается ниже «Ахмата», как-то совсем не укладывается в голове. У грозненцев сложный календарь, и вряд ли они могут думать о медалях. Что касается «Динамо» и «Краснодара», то нынешний отрыв в девять и десять очков соответственно должен обеспечить «Спартаку» финиш выше этих команд.

Реклама

Скорее всего, «Спартак» завершит чемпионат как раз в зоне между вторым и четвёртым местами. Учитывая текущую форму «красно-белых», в том числе их ужасную игру в обороне, а также форму конкурентов, есть ощущение, что ЦСКА и «Ростов» смогут закончить чемпионат выше. Прогнозируем четвёртое итоговое место «Спартака», то есть отсутствие команды на медальном пьедестале. А как считаете вы?

Александр Тихий