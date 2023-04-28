Известный актёр театра и кино Тимур Еремеев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о выступлениях московского «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля. Напомним, «красно-белые» после 24 туров идут на третьем месте в РПЛ, отставая от второй строчки на одно очко.

«Для меня «Спартак» Абаскаля – это энергия и мысль. Когда в тренере есть мысль без энергии, чаще всего это скучно, а когда наоборот – это не даёт результата в долгой перспективе. Абаскаль в этом смысле сбалансирован. Мне нравится «Спартак» под его руководством».

Какие ожидания от концовки сезона?

«Я жду от концовки сезона максимум набранных очков, несмотря на сложнейшие матчи. Жду яркой игры и много забитых мячей».