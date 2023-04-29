В «Спартаке» прокомментировали включение Промеса в заявку «Бей Беги»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о включении нападающего команды Квинси Промеса в заявку «Бей Беги».

«На включение Промеса в заявку медиакоманды клуб смотрит нормально, это сейчас распространенная история. Промесу это не помешает выполнять основные обязанности», — приводит слова Зеленова Sport24.

Представитель «красно-белых» заявил, что если Промес и сыграет за «Бей Беги», то это будет во время отпуска и без ущерба для здоровья.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил 22 гола и записал на свой счет девять ассистов.