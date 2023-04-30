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Супруга Карпина: «Нашу победу украли»

30 Апреля 2023 • 00:03 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Супруга Валерия Карпина, наставника «Ростова», считает, что его команда заслуживала победу в игре двадцать пятого тура чемпионата России против московского «Спартака». «Красно-белые» с трудом ушли от поражения, сравняв счет в добавленное арбитром время.

Дарья Карпина очень недовольна судейством - она считает, что именно по этой причине «Ростов» не зафиксировал свою победу.

- Два нарушения на наших не свистит, тут ставит штрафной и несколько угловых после времени. Все как мы любим. Победу украли? Именно украли. Но было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть, - поделилась переживаниями Карпина в своем телеграм-канале. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Дарья Карпина
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