Супруга Карпина: «Нашу победу украли»

Супруга Валерия Карпина, наставника «Ростова», считает, что его команда заслуживала победу в игре двадцать пятого тура чемпионата России против московского «Спартака». «Красно-белые» с трудом ушли от поражения, сравняв счет в добавленное арбитром время.

Дарья Карпина очень недовольна судейством - она считает, что именно по этой причине «Ростов» не зафиксировал свою победу.

- Два нарушения на наших не свистит, тут ставит штрафной и несколько угловых после времени. Все как мы любим. Победу украли? Именно украли. Но было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть, - поделилась переживаниями Карпина в своем телеграм-канале.