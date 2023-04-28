Селихов рассказал, какой момент хотел бы пережить в «Спартаке»

Голкипер Александр Селихов ответил на вопрос, какой момент он хотел бы пережить в «Спартаке».

«Чемпионство! В котором принял бы большее участие как игрок. Но загадывать не будем», - сказал Селихов, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Спартака».

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на десять зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 29 апреля – против «Ростова» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.