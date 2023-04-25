Мор: «Казалось, «Краснодар» доведёт дело до победы над «Спартаком»

Бывший спартаковец Эдуард Мор удивился тому, что «Краснодару» не удалось при огромном преимуществе победить «Спартак» в рамках РПЛ. Накануне вечером «красно-белые» одержали эффектную победу со счётом 4:3.

«В первом тайме казалось, что «быки» уверенно дойдут до победы, но эксперимент Абаскаля с тремя защитниками и опорником Масловым провалился. Но по ходу матча тренер своими заменами переломил игру», - цитирует Мора «Матч ТВ».

Бывший футболист добавил, что огромный импульс команде из Москвы принесли не только тренерские решения, но и появление на поле лидера в виде Квинси Промеса. Он и стал автором победного гола своего клуба.

В следующем туре Премьер-лиги «Спартак» примет дома конкурента с вершины турнирной таблицы – «Ростов». Противостояние запланировано на 29 апреля.