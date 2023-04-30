Шишкин: У «Спартака» не получилось показать «абаскалевскую» игру в матче с «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался после матча 25-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и «Ростовом» (1:1).

Эксперт заявил в интервью «РБ Спорту», что ожидал увидеть огненное противостояние, но оно таким не получилось, лишь концовка немного компенсировала ожидания. Абаскаль очень много работает, постоянно двигает своих футболистов, но почему-то в последних турах пропала та игра, которую «Спартак» показывал раньше, в матче с «Ростовом» «красно-белые» не показали фирменную «абаскалевскую» игру, добавил Шишкин.

После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 49 очков. В следующем туре «красно-белые» встретятся в гостях с «Зенитом».