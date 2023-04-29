Тихонов указал на зависимость «Спартака» от лидеров

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос по поводу происходящего с командой в последних матчах. По словам Тихонова, «красно-белые» слишком зависимы от своих лидеров.

«Мы все прекрасно понимаем, что в составе «Спартака» всё зависит от игроков травмированных, заболевших. Когда вышел Промес [в матче с «Краснодаром»], игра стала другой. Надеюсь, сегодня, возможно, появится ещё Мозес. Когда все лидеры в составе, можно ожидать хорошей игры от «Спартака», - сказал Тихонов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В субботу вечером «Спартак» проведёт домашний матч чемпионата России против «Ростова». Футболисты и зрители на «Открытие Арене» услышат стартовый свисток арбитра в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Добавим, что на текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России.