Гладилин: «Эмоции Карпина понятны»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался об эмоциях главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 25-го тура РПЛ с «красно-белыми».

«Слова Карпина относительно судейства? По такой игре у каждого специалиста могут возникнуть претензии к судейству. Эмоции Валерия Георгиевича понятны. Любой тренер на его месте переживал бы точно так же», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

Напомним, после окончания матча «Спартак» - «Ростов» (1:1) Карпин подошел к судье и в эмоциональной форме начал спрашивать, почему арбитр не зафиксировал несколько нарушений подряд. Рефери, недолго думая, поднял над тренером красную карточку.