Канчельскис: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА имеют одинаковые шансы на серебро РПЛ»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис полагает, что и «Ростов», и московские ЦСКА и «Спартак» имеют равные шансы на то, чтобы по итогам сезона финишировать на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, на данный момент вершина турнирной таблицы выглядит так: на втором месте идёт «Ростов» с 49 очками, на третьем месте – «Спартак», 48 очков. ЦСКА с 45 баллами идет на четвёртой строчке.

«Никто из них сейчас стабильно не выступает, все три команды периодически лихорадит. Так что тот, кто в ближайшее время меньше очков потеряет, тот и возьмет серебро», - рассказал Канчельскис порталу Rusfootball.

В грядущие выходные «Спартак» дома сыграет очный матч с «Ростовом», а ЦСКА отправится в гости к крепкому «Ахмату».