Шишкин считает, что победа над «Краснодаром» изменит «Спартак»

Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин уверен, что вчерашняя фееричная победа «красно-белых» над «Краснодаром» (4:3) придаст южной команде новый импульс.

«В целом игра была, конечно, классная, но нервы потрепали болельщикам здорово. Думаю, результат этой игры встряхнет «Спартак» и замотивирует на дальнейшие успехи в борьбе за серебро», - рассказал Шишкин «РБ Спорт».

Напомним, во вчерашнем матче «Спартак» дважды был в роли отстающего, однако смог выиграть матч и заработать важнейшие три очка. В следующем туре Премьер-лиги «красно-белым» играть против «Ростова» - команды, которая отрывается от москвичей на одно очко и с 49 баллами занимает второе место турнирной таблицы РПЛ.