Орлов назвал своего фаворита в борьбе за серебро РПЛ

Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что второе место в текущем сезоне РПЛ займет столичный ЦСКА.

«Склоняюсь к тому, что серебро возьмет ЦСКА, пусть у москвичей сейчас и поменьше очков, чем у конкурентов, да и по организации игры, наверное, москвичи доначанам уступают», - рассказал Орлов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, прямо сейчас на втором месте идёт «Ростов» Валерия Карпина – у южан 49 очков. Однако лишь на один балл отстаёт московский «Спартак». У ЦСКА, идущего на четвертой позиции, 45 набранных очков.

«Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан», - добавил Орлов.

Что касается «Спартака», то Орлов уверен, что «красно-белые» займут место ниже, чем «Ростов» и ЦСКА.

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