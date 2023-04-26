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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Приглашать легионеров, чтобы они были на голову выше наших игроков, получается только у «Зенита»

26 Апреля 2023 • 15:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
29.04 19:30

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о борьбе за второе место в текущем розыгрыше чемпионата России, а также высказался на тему того, как «Ростову» удаётся удерживать высокие позиции, при этом не имея в своём составе иностранных футболистов.

Специалист заявил, что определить фаворита в споре за вторую строчку сейчас сложно, так как претенденты играют нестабильно. При этом Тарханов подчеркнул, что «Ростов», выступающий без легионеров, продолжает сохранять хорошие шансы на серебряные медали.

«Какой-то идеи у них в игре нет, но двигаются хорошо. Как только с «физикой» проблемы, сразу это на игре отражается. Сейчас приглашать легионеров, чтобы они были на голову выше наших игроков, трудно. Это получается только у «Зенита». Там хорошие бразильцы, от них целиком игра команды зависит», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков. Следом идут «Спартак» и ЦСКА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Александр Тарханов
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