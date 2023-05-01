Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги 25-го тура РПЛ.

- «Динамо» проиграло «Факелу» 0:2. Для вас это стало неожиданностью?

- Да, я удивился. По игре-то хозяева не переигрывали воронежцев. Только в конце немного встряхнулись. Может, Йокановичу не удалось достучаться до своих ребят или они не настроились. Хотя такого быть не должно. Так что «Факел» победил заслуженно. Уже туров пять «Динамо» играет еле-еле. Просто кошмар в обороне, проходной двор. После зимней паузы игры как таковой у команды не было. Был только яркий матч с «Зенитом» на Кубок, а других таких встреч я не помню.

- «Ростов» едва не победил «Спартак», пропустив в концовке. Как вам матч?

- Ничья закономерна. Не могу сказать, что у гостей было много моментов. Но гол они забили. Все думали, что гости победят, но последний угловой изменил ситуацию. Конечно, потом были эмоции через край. А так, игра была равная. У «Спартака» было только пару моментов после того, как они пропустили. Скучноватый матч, но такие бывают. «Ростов» ярко и не играет, но он хорош в обороне, поэтому его сложно вскрывать.

- «Зенит» обыграл «Крылья Советов» 5:1. Какие мысли?

- Было понятно, что питерцы победят. Волжанам тяжело, они распродали всех ведущих игроков. Кроме того им очень не везет в этом сезоне. То ничья, то поражение обидное, то в свои ворота забьют на последних минутах. Но играют они неплохо. А «Зенит» просто сильнее.

- С таким же счетом «Локомотив» разгромил «Химки».

- Понятно, что тяжело было бороться с таким «Локомотивом». Тем более недавно пришел Талалаев, и пока игры нет. А москвичи просто хороши, идут катком. Игра была неплохая и голы тоже. Галактионов молодец.

- Дзюба забил два мяча. Он наиграл на продление контракта?

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- Его оставят. Я на 200% уверен в этом. Где «Локомотив» найдет такого нападающего? Он уже на данный момент забил много мячей, а в следующем сезоне может и 20 забить. Уровень РПЛ слабый, еврокубков нет, будут играть раз в неделю. Дзюба всегда забьет свои мячи. Он перед приходом в «Локомотив» даже не тренировался с командой. Но не простаивал – у него был тренер по физподготовке. Набирал за счет матчей.

- ЦСКА выиграл на выезде у «Ахмата» 3:1. Как восприняли этот результат?

- «Армейцы» мастеровитее, свои мячи забили. Кроме того ЦСКА набрал ход и стал уже другой командой. Буквально пять туров назад было непонятно, во что она играет. А теперь почувствовали вкус побед и выигрывают. Теперь есть шанс даже на второе место. Идет борьба очко в очко. Если кто-то из претендентов на медали оступится, то вообще из тройки может вылететь.

- «Краснодар» - «Урал» - 1:1. Эта ничья по делу?

- «Краснодар» вообще не поймешь, во что играет. Минут шестьдесят «быки» стараются, потом такие мячи запускают. Столько матчей они отдали. Вели 2:0 со «Спартаком» и пропустили четыре. Ну, куда? И в матче с «Уралом» первый тайм они играли, второй - нет.

- «Оренбург» выиграл дома у «Пари НН». Здесь без неожиданностей?

- Да. «Оренбург» - домашняя команда, так что все по делу. И я бы не стал пенять на искусственное поле. Оно отличное, последнего поколения. Просто болельщики хорошо их поддерживают в родных стенах, у них вырастают крылья, и они набирают свои очки. А что касается нижегородцев, Юрану пока тяжеловато. Он присматривается к тому, что там творится. Поэтому до самой концовки чемпионата будет упорная борьба. У них неплохие шансы остаться в РПЛ. Даже если в стыки попадут, то обыграют всех претендентов.

- «Сочи» выиграло у «Торпедо 3:1. Предсказуемо?

- С «Торпедо» давно уже все понятно. А вот «Сочи» Хохлов раскрепостил. Хотя какая разница, какое место займет команда: пятое или восьмое. Еврокубков нет. Все, что ниже тройки, не важно. Хоть двенадцатое место, хоть четвертое. Мотивации нет никакой. Спокойно доигрывают чемпионат.

Елена Григорьевская