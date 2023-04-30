Гранат: «Ростов» выглядел более целостно в матче со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Ростов» выглядел более целостно, у «Спартака» в первом тайме вообще ничего не получалось. После того же, как «красно-белые» пропустили гол, они стали более яростно атаковать и, считаю, заслуженно сравняли счет. Судя по концовке, конечно, они заслуживали этот гол», — приводит слова Граната Rusfootball.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. «Спартак» идет на третьей строчке, отставая на один балл.