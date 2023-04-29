Рианчо считает, что Карпин не собирается что-то доказывать «Спартаку»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что предстоящий матч «Ростова» против «красно-белых» не является принципиальным для Валерия Карпина.

«С момента ухода Карпина из «Спартака» прошло уже около 9 лет. Я не думаю, что Валерий захочет что-то лично доказать «Спартаку», ведь он уже все доказал своей работой – в других клубах и сборной России», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Матч 25-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов» состоится сегодня, 29 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.