Соболева должны были удалить в первом тайме – Игорь Федотов

Бывший рефери ФИФА Игорь Федотов считает, что Кирилл Левников допустил грубую ошибку по ходу матча между «Спартаком» и «Ростовом». По мнению Федотова, в концовке первого тайма арбитр должен был удалить с поля нападающего «красно-белых» Александра Соболева за вторую жёлтую карточку.

«Соболев врезается в игрока «Ростова» без попытки сыграть в мяч в безрассудной манере. Правильное решение: жёлтая карточка (для игрока она вторая - удаление)», - написал Федотов в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» и «Ростов» сильнейшего не выявили – матч завершился вничью со счётом 1:1. После игры Валерий Карпин высказывал претензии Левникову, за что получил красную карточку.