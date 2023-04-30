Онопко: Были вопросы к арбитру по судейству, но я не получил ответы

Член тренерского штаба Валерия Карпина в «Ростове» Виктор Онопко высказался о своём эмоциональном поведении после финального свистка в матче со «Спартаком». Встреча 25-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1.

«После вчерашнего матча немного отошел. Было тяжело, но, как говорится, время лечит. Были кое‑какие вопросы к главному арбитру матча на футбольные темы, но мне не удалось получить ответы», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

Специалист отметил, что извиняется, если кого-то обидел, но он всегда будет защищать своих футболистов. Онопко заявил, что с нетерпением ждет судейский семинар, на котором объясняют трактовку эпизодов.