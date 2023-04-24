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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия рассказал о состоянии после травмы

24 Апреля 2023 • 23:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
29.04 19:30

Лидер обороны московского «Спартака» Георгий Джикия поведал о своём состоянии после травмы. Напомним, из-за повреждения защитник не играл с середины марта – с матча 20 тура Премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2).

«Я пропустил 35 дней, ноги дали о себе знать. Тренировался неделю полностью с командой готовился к игре и вышел в основном составе», - рассказал Джикия в эфире «Матч ТВ».

Ранее Джикия был в заявке своей команды на матчи против «Торпедо» (2:1) в РПЛ и «Акрона» (1:2) в Кубке России, но на поле так и не появился.

Всего у россиянина в текущем сезоне 27 сыгранных встреч, в которых он отличился двумя ассистами.

Напомним, что сегодняшняя игра омрачилась тяжелой травмой головы у полузащитника «Краснодара» Кади. В том-самом эпизоде Джикия помог пострадавшему не задохнуться.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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