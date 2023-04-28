Радимов: «Ростов» явный фаворит в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором «Спартак» примет на своём поле «Ростов».

По мнению эксперта, учитывая проблемы московской команды в обороне, южане выглядят явными фаворитами предстоящей встречи.

«Если «Спартак» будет играть в обороне так же, как в последнем матче, то тут явные фавориты — ростовчане. Да и вообще «Ростов» явный фаворит, учитывая то, как «Спартак» играет», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Также Радимов выразил мнение, что «Ростов» сумеет занять второе место по итогам этого сезона, а «Спартак» и ЦСКА разыграют между собой третью строчку в очном противостоянии.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится завтра, 29 апреля. Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.