Соболев высказался о возможном участии Промеса в третьем сезоне Медиалиги

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о возможном участии полузащитника столичного клуба Квинси Промеса в третьем сезоне Медийной футбольной лиги.

Нидерландский футболист попал в заявку команды «БейБеги», владельцами которой являются Соболев и капитан столичного клуба Георгий Джикия.

«Если у него будет время и желание после сезона в отпуске. И я могу сыграть, и Литвинов может сыграть. Это никак не мешает нашей профессиональной деятельности», - приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что новый сезон Медиалиги стартовал сегодня, 29 апреля.