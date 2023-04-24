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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «Ростов» меня удивил, им по силам занять второе место»

24 Апреля 2023 • 09:34 Комментировать
Урал
1:3
Ростов
окончен

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о победе «Ростова» над «Уралом» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Аршавин считает, что южане заслуженно добились успеха и имеют все шансы на то, чтобы занять второе место по итогам нынешнего сезона.

«Ростов» меня удивил. Раньше я говорил, что у них нет шансов на второе место. Но теперь подумал, что им это по силам. Они уверенно сыграли», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков. От первого «Зенита» южане отстают на девять баллов. До конца турнира командам осталось провести по шесть матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Ростов Урал
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